Alex Belli fa una richiesta particolare al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alex Belli in queste ore ha fatto una richiesta particolare al Grande Fratello Vip che riguarda l’intimità dei concorrenti: ecco cosa ha chiesto, che il Gf gli ha accordato Alex Belli ha chiesto al Grande Fratello di poter avere una stanza a disposizione per avere dentro la casa di Cinecittà un po’ di privacy. richiesta che il Grande Fratello gli ha accordato, così come raccontano gli altri concorrenti a tavola, chiarendo ogni equivoco. Infatti durante la cena Gianmaria ha chiesto dove fosse qualcuno e lì Manila e Francesca hanno risposto: “è nella stanza che il Grande Fratello ha deciso di dare per la privacy agli uomini“. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)in queste ore ha fatto unaalVip che riguarda l’intimità dei concorrenti: ecco cosa ha chiesto, che il Gf gli ha accordatoha chiesto aldi poter avere una stanza a disposizione per avere dentro la casa di Cinecittà un po’ di privacy.che ilgli ha accordato, così come raccontano gli altri concorrenti a tavola, chiarendo ogni equivoco. Infatti durante la cena Gianmaria ha chiesto dove fosse qualcuno e lì Manila e Francesca hanno risposto: “è nella stanza che ilha deciso di dare per la privacy agli uomini“. Leggi ...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip 6, Alex Belli sblocca una nuova stanza della Casa per l’autoerotismo #GFVip6 #GFVip - luisakaty76 : @joyglorius ma chi è quello? a me fa impressione come la cipriani o anche alex belli. - LindazzAA : Ho appena deciso che i miei vincitori sono Sophie e Alex Belli. #GFvip - aslkpoqw9 : RT @gabrielsniceass: davide silvestri andrea casalino e alex belli - Novella_2000 : Una vippona fa una rivelazione imbarazzante sulle dimensioni di Alex Belli #gfvip -