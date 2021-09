Al Circolo Esteri di Roma presentato il volume dell’Amb. Gaetano Cortese sull’Ambasciata di Madrid

(Di mercoledì 29 settembre 2021)degli.Il Palazzo dei Marchesi di Amboage, sedeasciata d’Italia di Francesco Franza– Prosegue con incalzante solerzia e a ritmi ormai segnati la produzione scrittoria e libraria dell’illustrissimo Ambasciatore, figura significante, storica e ampiamente colta della diplomazia italiana. Produzione che mira a far luce sulle sedi diplomatiche italiane nel mondo, attraverso una bellissima Collana per l’Editore Colombo di. Questi volumi sono un po’ il fiore all’occhiello del Ministero degliItaliano, un biglietto da visita prezioso e impareggiabile. La politica e la cultura della diplomazia è passata e passa proprio da queste sedi che hanno reso grande l’Italia nel ...

Advertising

giovannizambito : - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Fotografia: a Roma la mostra delle opere del Premio Fabbri. Dodici opere esposte al Circolo del Ministero degli Esteri #… - AnsaRomaLazio : Fotografia: a Roma la mostra delle opere del Premio Fabbri. Dodici opere esposte al Circolo del Ministero degli Est… - circolo_l : RT @LucioMalan: “Usa, agenti-cowboy a cavallo frustano i migranti” Fosse accaduto con Trump sarebbe emergenza planetaria, gente che si ingi… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolo Esteri

La Prima Pagina

Ma se consideriamo che non molto tempo fa l'attuale ministro degliurlò da un balcone che la ... Non sono solo dei raccoglitori (e mobilitatori) "neutri", ma mettono incontenuti, simboli,...È tornata la voglia di esserci, ma soprattutto di comprare, da parte dei buyer anche, che ... ma una realtà economica che produce ricchezza e occupazione per Milano, in unvirtuoso fra l'...Roma, Circolo degli Esteri. Il Palazzo dei Marchesi di Amboage, sede dell’Ambasciata d’Italia. di Francesco Franza. ROMA – Prosegue con incalzante solerzia e a ritmi ormai s ...