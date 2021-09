A New York una statua per celebrare Marsha P. Johnson, attivista LGBTQ (Di mercoledì 29 settembre 2021) Marsha P. Johnson è stata una delle figure chiave del movimento per i diritti LGBTQ negli Stati Uniti. Per celebrarla è stata inaugurata una statua a New York, proprio vicino allo storico Stonewall Inn. Inaugurata a New York, la statua che celebra Marsha P. Johnson, famosa drag queen e attivista LGBTQ Dopo aver aspettato per due anni che l’amministrazione della città innalzasse la statua che prometteva dal 2019, gli attivisti di New York hanno deciso di prendere in mano la situazione. Scavalcando la burocrazia e senza alcuna autorizzazione, hanno inaugurato presso il Christopher Park, un busto che ritrae Marsha P. Johnson, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)P.è stata una delle figure chiave del movimento per i dirittinegli Stati Uniti. Per celebrarla è stata inaugurata unaa New, proprio vicino allo storico Stonewall Inn. Inaugurata a New, lache celebraP., famosa drag queen eDopo aver aspettato per due anni che l’amministrazione della città innalzasse lache prometteva dal 2019, gli attivisti di Newhanno deciso di prendere in mano la situazione. Scavalcando la burocrazia e senza alcuna autorizzazione, hanno inaugurato presso il Christopher Park, un busto che ritraeP., ...

vogue_italia : Meghan Markle è stata fotografata a New York e il suo stile era impeccabile (merito dei cappottini ??) Ecco le foto… - ItaliaRai : #PresaDiretta torna sulla #transizioneenergetica e accende una luce sul ruolo delle grandi compagnie del petrolio e… - fattoquotidiano : Basket, New York e San Francisco: “I giocatori NBA non vaccinati, non potranno giocare in città”. È caos tra le mag… - giada_aglietti : RT @italianarmyfam_: ?? I Coldplay hanno postato sul loro account ufficiale Instagram un nuovo video con i BTS all’ Apollo Theater di New Yo… - missypippi : RT @ChanceGardiner: Il governatore di New York Hochul proclama: 'Il VACClNO viene da Dio!' Chiede ai presenti nella congregazione della… -