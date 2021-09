USA, S&P Case-Shiller: prezzi case luglio +19,9%, aumento maggiore 30 anni (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a luglio. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 19,9% rispetto al +19,1% del mese precedente. Il dato risulta tuttavia inferiore al consensus (+20%). Su base mensile si registra un aumento dell’1,5%, rispetto al +2% del mese precedente. L’indice destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,5% contro il +1,8% del mese precedente ed il +1,7% delle attese. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita dei prezzi dellenegli Stati Uniti a. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 19,9% rispetto al +19,1% del mese precedente. Il dato risulta tuttavia inferiore al consensus (+20%). Su base mensile si registra undell’1,5%, rispetto al +2% del mese precedente. L’indice destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,5% contro il +1,8% del mese precedente ed il +1,7% delle attese.

