Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riconciliazione Tra Ida e Marcello! (Di martedì 28 settembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida torna a parlare di Marcello, ma stavolta è molto felice per una sua sorpresa e i due si riavvicinano. Intanto Filiberto fa indispettire moltissimo Gemma… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Ida e Marcello. Dopo il recente scontro tra i due, è tornato il sereno e la Platano è apparsa davvero al settimo cielo per gli sviluppi. Ovviamente è stata presente anche Gemma. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: lite tra Gemma e Filiberto! La Puntata si apre con lo sfogo di Gemma. Quest'ultima, nel dietro le quinte, dice disperata che Tina cerca ...

