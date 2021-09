“Una donna come te…”. GF Vip, fiamme con l’ingresso di Valentina. E tutti sorpresi dal gesto di Tommaso Eletti (Di martedì 28 settembre 2021) Tensione a non finire al GF Vip 6. Entra nella casa l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, Valentina. Il giovane, uscito dalla casa in quanto il primo eliminato, è dovuto tornarci per parlare proprio con lei. C’è da dire che dopo l’uscita di Eletti, infatti, i vipponi ne hanno dette di tutti i colori contro Valentina. Per Sophie “lei è l’esempio di donna che sto cercando di non essere, è imbarazzante. Conosco indirettamente Valentina sapevo sarebbe venuta ma speravo avesse più umanità perchè Tommy gli ha sempre portato rispetto qua dentro”. Jo rincara la dose “non c’era bisogno di venire qui e fare quel monologo capisco il dolore ma non è credibile” e Soleil la accusa di essere troppo velenosa, ma poi ci pensa Alex Belli a distruggere proprio la Nulli: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Tensione a non finire al GF Vip 6. Entra nella casa l’ex fidanzata di. Il giovane, uscito dalla casa in quanto il primo eliminato, è dovuto tornarci per parlare proprio con lei. C’è da dire che dopo l’uscita di, infatti, i vipponi ne hanno dette dii colori contro. Per Sophie “lei è l’esempio diche sto cercando di non essere, è imbarazzante. Conosco indirettamentesapevo sarebbe venuta ma speravo avesse più umanità perchè Tommy gli ha sempre portato rispetto qua dentro”. Jo rincara la dose “non c’era bisogno di venire qui e fare quel monologo capisco il dolore ma non è credibile” e Soleil la accusa di essere troppo velenosa, ma poi ci pensa Alex Belli a distruggere proprio la Nulli: ...

Advertising

Giorgiolaporta : Finalmente una donna libera che si toglie la divisa, sale sul palco e dice ciò che pensa del #GreenpassObbligatorio… - Mov5Stelle : Una donna, fra il pubblico, prende la parola e risponde a @GiuseppeConteIT: 'Mio figlio è qui con me grazie al vos… - mariaederaM5S : Considero @VirginiaRaggi una donna straordinaria con un grandissimo coraggio. Nonostante gli attacchi vergognosi ch… - whyisbucky_ : @saracenopino @Nonha_stata ci sto provando ma davvero non capisco il nesso tra le due foto. Uno è un uomo che indos… - lightmoon972 : RT @Poesiaitalia: “La vera genialità non è conquistare una donna già desiderata da tutti, ma scovarne una preziosa in un essere ignoto.” Ce… -