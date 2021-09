Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 15:10 (Di martedì 28 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione Martedì 28 settembre microfono Giuliano Ferrigno in apertura sono arrivate ieri in serata al termine di una riunione durata quasi tre ore di attesa e aperture del CTS per lo sport dello spettacolo la capienza degli stati nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75% nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall’attuale 25 per quanto riguarda il cinema teatri sale concerti si passa al 100% è aperta e tanta pertanto al chiuso e tu la l’iscrizione per i musei tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green Patri come data così risposta ai quesiti posti dal ministro della cultura Dario Franceschini dal Sottosegretario Con delega allo sport Valentina sarà ora il governo a decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione Martedì 28 settembre microfono Giuliano Ferrigno in apertura sono arrivate ieri in serata al termine di una riunione durata quasi tre ore di attesa e aperture del CTS per lo sport dello spettacolo la capienza degli stati nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75% nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall’attuale 25 per quanto riguarda il cinema teatri sale concerti si passa al 100% è aperta e tanta pertanto al chiuso e tu la l’iscrizione per i musei tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green Patri come data così risposta ai quesiti posti dal ministro della cultura Dario Franceschini dal Sottosegretario Con delega allo sport Valentina sarà ora il governo a decidere in che modi e tempi tradurre le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio… - SkyTG24 : Omicidio Laura Ziliani, a Brescia iniziato interrogatorio delle figlie - Corriere : Telegram oscura chat no vax: «Ha violato i termini del servizio» - lakeswimmer : Data la quantità di droga dello stupro circolante, vedasi ultime notizie, si può dedurre che molte persone di sesso… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 852 morti per coronavirus, stabilendo così un nuovo record dall'inizio della… -