Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio dal CTS siano mento della capienza massima per assistere a Sport e spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso al 50% cinema teatri e sale concerti 100% all’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei ma organizzare i flussi per garantire il distanziamento tutti dovranno essere muniti di Green pass Salvini la nostra richiesta di riaprire tutto per tutti i bacini via le note aggiuntive per anziani RSA e sanitari in tutto 686 migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 m ha provato ieri sera al molo commerciale 5 di loro porta del Poliambulatorio perché stavano male sono originari di Egitto Chad Marocco Siria Bangladesh Nigeria Etiopia Senegal Il peschereccio intercettato 8 miglia dalla costa era partito da ...