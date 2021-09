Traffico Roma del 28-09-2021 ore 11:30 (Di martedì 28 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto l’incidente sulla tangenziale è avvenuto all’altezza della Salaria Ci sono code in movimento ora in direzione dello stadio tra Nomentana e Salaria in smaltimento anche le code che si sono formate sulla Salaria stessa dall’aeroporto dell’Urbe per le difficoltà di immissione in tangenziale Traffico in coda poi sulla Flaminia in entrata Roma Nord a partire da Labaro per i lavori all’altezza del raccordo si viaggia sul restringimento di carreggiata verso il centro forti rallentamenti Di conseguenza anche sulle due carreggiate del raccordo anulare in città una manifestazione in centro oggi in programma sino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli contenuti i disagi per il Traffico trattandosi di zona Traffico limitato ma non ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto l’incidente sulla tangenziale è avvenuto all’altezza della Salaria Ci sono code in movimento ora in direzione dello stadio tra Nomentana e Salaria in smaltimento anche le code che si sono formate sulla Salaria stessa dall’aeroporto dell’Urbe per le difficoltà di immissione in tangenzialein coda poi sulla Flaminia in entrataNord a partire da Labaro per i lavori all’altezza del raccordo si viaggia sul restringimento di carreggiata verso il centro forti rallentamenti Di conseguenza anche sulle due carreggiate del raccordo anulare in città una manifestazione in centro oggi in programma sino alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli contenuti i disagi per iltrattandosi di zonalimitato ma non ...

