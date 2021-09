Toscana: 'Valore Val d'Orcia', in 30 anni +950% strutture ricettive (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - La Val d'Orcia contava 47 strutture ricettive nel 1992, salite a 352 nel 2007 e a 489 nel 2019 per una crescita complessiva del +950%. Inoltre, nel 1992 le presenze turistiche nelle strutture ricettive della Val d'Orcia erano state 79.459; nel 2007 354.835, nel 2019 623.429 per un saldo positivo del +690%. Una crescita economica tangibile, destinata ad aumentare ancora negli anni post-Covid, grazie al Valore di un paesaggio iconico nel mondo, accompagnata da investimenti e da una reputazione in costante aumento anche sui social network; un fenomeno da oltre 200mila citazioni al giorno. Così, il successo della Val d'Orcia, in terra di Siena, ormai è un caso che merita di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - La Val d'contava 47nel 1992, salite a 352 nel 2007 e a 489 nel 2019 per una crescita complessiva del. Inoltre, nel 1992 le presenze turistiche nelledella Val d'erano state 79.459; nel 2007 354.835, nel 2019 623.429 per un saldo positivo del +690%. Una crescita economica tangibile, destinata ad aumentare ancora neglipost-Covid, grazie aldi un paesaggio iconico nel mondo, accompagnata da investimenti e da una reputazione in costante aumento anche sui social network; un fenomeno da oltre 200mila citazioni al giorno. Così, il successo della Val d', in terra di Siena, ormai è un caso che merita di essere ...

