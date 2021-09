Taglia con l'auto sei differenti corsie e si schianta: l'incidente più pazzesco di sempre? | Video (Di martedì 28 settembre 2021) È diventato virale in giro per il mondo un filmato che mostra un incidente poco “convenzionale” avvenuto negli scorsi giorni in Australia. Una donna alla guida di una Toyota Hilux a un certo punto ha interrotto la quiete stradale, arrivando a velocità sostenuta da una strada esterna e Tagliando la principale di netto, riuscendo per fortuna a evitare le altre macchine ferme al semaforo e finendo la sua corsa contro il capannone di un'azienda su Bagot Road. L'incidente con dinamica tutta da chiarire è avvenuto nelle sei corsie a grande velocità di McMillians Road, in direzione verso la città di Darwin. Assieme alla donna in macchina c'era un bambino: la fortuna è stata che il semaforo era rosso, quindi le altre auto erano ferme ed è stato possibile evitarle, anche se poi la donna si è andata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) È diventato virale in giro per il mondo un filmato che mostra unpoco “convenzionale” avvenuto negli scorsi giorni in Australia. Una donna alla guida di una Toyota Hilux a un certo punto ha interrotto la quiete stradale, arrivando a velocità sostenuta da una strada esterna endo la principale di netto, riuscendo per fortuna a evitare le altre macchine ferme al semaforo e finendo la sua corsa contro il capannone di un'azienda su Bagot Road. L'con dinamica tutta da chiarire è avvenuto nelle seia grande velocità di McMillians Road, in direzione verso la città di Darwin. Assieme alla donna in macchina c'era un bambino: la fortuna è stata che il semaforo era rosso, quindi le altreerano ferme ed è stato possibile evitarle, anche se poi la donna si è andata ...

