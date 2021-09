Stasera in tv, oggi 28 settembre 2021: Morgane Detective geniale e Voglio essere un Mago! (Di martedì 28 settembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 28 settembre 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 28 settembre 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 28 settembre 2021 è ampia. Rai1 presenta una nuova puntata della serie tv Morgane Detective geniale. Canale5, invece, offre la Champions League, con la partita Milan Vs Atletico Madrid. Quanti avessero voglia di gustarsi un bel reality show mai visto prima possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena la seconda puntata di Voglio essere un Mago!. In alternativa, su Rai3 c'è il programma ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 28sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 28: la programmazione La programmazione serale di martedì 28è ampia. Rai1 presenta una nuova puntata della serie tv. Canale5, invece, offre la Champions League, con la partita Milan Vs Atletico Madrid. Quanti avessero voglia di gustarsi un bel reality show mai visto prima possono sintonizzarsi su Rai2 dove va in scena la seconda puntata diun. In alternativa, su Rai3 c'è il programma ...

