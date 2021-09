Shakhtar-Inter 0-0 | Champions League | i nerazzurri non sfondano in Ucraina

(Di martedì 28 settembre 2021) Sfida senza reti in terra d’tra i padroni di casa dello Shakhatar Donetsk e gli ospiti dell’. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad entrambi gli allenatori: le formazioni di Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi hanno avuto occasioni nitide per sbloccare la gara. Un punto a testa, il primo nel Gruppo D di: ecco cosa è successo in. Il primo tempo di: Dzeko spreca il vantaggio Partita frizzante già dalle prime battute iniziali: al 7? è loDonetsk ad andare vicino al gol con Solomon che esplode un bel destro, da posizione piuttosto decentrata, che termina di poco a lato. L’risponde prontamente colpendo un legno il legno con Barella che, dopo ...

Il terzo 0 - 0 consecutivo tratiene tutti in gioco nel girone D di Champions ma segna un netto passo indietro dei nerazzurri in termini di gioco e brillantezza. E non bastano le due prodezze di Pyatov nel finale a ...Commenta per primo0 - 0 Marcatori: Assist:: Pyatov; Dod, Marlon, Matviyenko, Ismaily (dal 33' s.t. Kryvstov); Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick (dal 40' s.t. Marlos), Solomon (dal 33'...Roma, 28 set. (askanews) - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda gara del Gruppo D di Champions League e rimanda l'appuntamento con la prima vittoria europea della ...(Adnkronos) – Il secondo tempo inizia come il primo. Ovvero con lo Shakhtar proiettato in avanti e l’Inter costretta in difesa. Al 4’ l’occasione per gli arancioneri è clamorosa: Dodo sfugge a destra ...