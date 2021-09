Proroga dei termini di un mese per le firme del referendum sulla cannabis. Draghi dice sì (Di martedì 28 settembre 2021) Sarà di un mese la Proroga dei termini per i referendum. Lo si apprende da fonti di governo, alla vigilia dell’approvazione della norma in Cdm. La Proroga varrà, viene spiegato, per i referendum in via di presentazione e quindi per quello sulla cannabis ma anche per quello per l’abolizione del Green pass. La misura sarebbe inserita in un decreto legge che comprende diversi interventi urgenti. La Proroga dei termini per il referendum sulla cannabis è stata chiesta dai promotori della consultazione della cannabis, che oggi sono stati in piazza. Il comitato promotore ha festeggiato la notizia con un’ovazione e lunghi applausi davanti a Montecitorio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Sarà di unladeiper i. Lo si apprende da fonti di governo, alla vigilia dell’approvazione della norma in Cdm. Lavarrà, viene spiegato, per iin via di presentazione e quindi per quelloma anche per quello per l’abolizione del Green pass. La misura sarebbe inserita in un decreto legge che comprende diversi interventi urgenti. Ladeiper ilè stata chiesta dai promotori della consultazione della, che oggi sono stati in piazza. Il comitato promotore ha festeggiato la notizia con un’ovazione e lunghi applausi davanti a Montecitorio, ...

Advertising

elio_vito : PROROGA! Il Consiglio dei Ministri, convocato per domattina, alle 9,30, esaminerà un provvedimento urgente in mater… - Radio1Rai : ??#Cannabis Domani in Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare una proroga dei termini del #referendum - marcocappato : Rischio SABOTAGGIO del #referendumcannabis: i Comuni ci hanno inviato i certificati di 1/4 dei firmatari, nonostant… - legalizzas : RT @Antetempo: #GiuLeManiDalReferendum Forse ci siamo, la proroga al #ReferendumCannabis è arrivata al Consiglio dei ministri. Attendiamo… - manuanna3 : RT @HuffPostItalia: Proroga dei termini di un mese per le firme del referendum sulla cannabis. Draghi dice sì -