Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barcone (Di martedì 28 settembre 2021) Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono in tutto 686 i migranti giunti la Notte scorsa a Lampedusa a bordo di un peschereccio di 15 metri. Le operazioni di sbarco si sono concluse poco prima dell’una. Cinque persone sono state portate al Poliambulatorio dell’isola perchè stavano male mentre le altre sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola.Ma non si è trattato dell’unico sbarco. Altre quattro piccole imbarcazioni, con un totale di 67 migranti, sono giunte sull’isola durante la Notte, dopo il maxi sbarco.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono in tutto 686 igiunti lascorsa aa bordo di un peschereccio di 15 metri. Le operazioni di sbarco si sono concluse poco prima dell’una. Cinque persone sono state portate al Poliambulatorio dell’isola perchè stavano male mentre le altre sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola.Ma non si è trattato dell’unico sbarco. Altre quattro piccole imbarcazioni, con un totale di 67, sono giunte sull’isola durante la, dopo il maxi sbarco.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

messina_oggi : Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barconeLAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono in tutto 686… - blogsicilia : #notizie #sicilia Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barcone - - CorriereCitta : Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barcone - Italpress : Notte di sbarchi a Lampedusa, 686 migranti in un solo barcone - MasterblogBo : LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono in tutto 686 i migranti giunti la notte scorsa a Lampedusa a bordo di un p… -