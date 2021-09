MILAN-ATLÉTICO: Top e Flop rossoneri, le pagelle / News (Di martedì 28 settembre 2021) Le pagelle rossonere di MILAN-ATLÉTICO, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League, con i nostri Top e Flop. Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Lerossonere di, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League, con i nostri Top e

Ultime Notizie dalla rete : MILAN ATLÉTICO Milan - Atletico 1 - 2, le pagelle dei rossoneri. Leao da applausi. Romagnoli, un solo errore ma decisivo. Kessie imprudente Peccato ( 34' pt Tonali 6,5 : Ormai merita un posto fisso in questo grande Milan e anche in azzurro con l'Italia di Roberto Mancini) PIOLI 6 Il ritorno a San Siro in Champions League è incredibile: ...

Milan, Pioli: 'L'arbitro non è stato il migliore in campo' MILANO - "Il doppio giallo dopo mezz'ora mi è sembrato eccessivo. L'arbitro non è stato certo il migliore in campo stasera" . Stefano Pioli mastica amaro. Il suo Milan , nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Kessie nel primo tempo, ha sfiorato l'impresa contro l'Atletico Madrid, prima di cedere nei minuti finali sotto i colpi di Griezmann e ...

