Metti un like alla spigolatrice di Sapri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doveva piovere tantissimo quel giorno e tirare pure un vento particolare, con un buon effetto «rimodellante corpi», migliore di qualsiasi crema in commercio. D’altronde, resistendo alle intemperie da bufera la spigolatrice di Sapri, pur bagnata come un pulcino e con i vestiti appiccicati addosso a impedirle il passo spedito, se ne andava dritta come un fuso al suo lavoro quando vide la famosa «barca in mezzo al mare» di Carlo Pisacane e gli altri rivoltosi. Adesso non può che ergersi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doveva piovere tantissimo quel giorno e tirare pure un vento particolare, con un buon effetto «rimodellante corpi», migliore di qualsiasi crema in commercio. D’altronde, resistendo alle intemperie da bufera ladi, pur bagnata come un pulcino e con i vestiti appiccicati addosso a impedirle il passo spedito, se ne andava dritta come un fuso al suo lavoro quando vide la famosa «barca in mezzo al mare» di Carlo Pisacane e gli altri rivoltosi. Adesso non può che ergersi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

IlLungo7 : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… - disaste65750561 : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… - Michele44630098 : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… - Lelebowski115 : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… - kemist72 : RT @LGramellini: Facciamo un gioco: - se pensi che la #Juventus faccia una buona/grande partita metti like - se pensi che che la Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti like Quattro ori azzurri per l'atleta europeo dell'anno COME VOTARE (fino a domenica 3 ottobre alle 23.59) Su Facebook clicca sulla pagina di European Athletics e metti like agli azzurri, poi

Non solo Morisi, tutti i flop social dei politici verso le amministrative ... ce l hai un account Instagram? E allora metti una foto, metti una scritta, metti millecinquecento ... Non ha guadagnato e neppure ha perso un solo like. Anche se, certo, un'elezione non è un tag di gala ...

Metti un like alla spigolatrice di Sapri | il manifesto Il Manifesto La firma digitale per i referendum non è mai come mettere un «like» La strada del digitale tracciata porta con sé non pochi vantaggi, immediatamente percepibili se si ha la curiosità di percorrerla. Favorisce l’inclusività, la partecipazione dei cittadini alla vita am ...

COME VOTARE (fino a domenica 3 ottobre alle 23.59) Su Facebook clicca sulla pagina di European Athletics eagli azzurri, poi... ce l hai un account Instagram? E allorauna foto,una scritta,millecinquecento ... Non ha guadagnato e neppure ha perso un solo. Anche se, certo, un'elezione non è un tag di gala ...La strada del digitale tracciata porta con sé non pochi vantaggi, immediatamente percepibili se si ha la curiosità di percorrerla. Favorisce l’inclusività, la partecipazione dei cittadini alla vita am ...