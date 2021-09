Meteo Italia: in arrivo piogge e temporali, poi calano le temperature (Di martedì 28 settembre 2021) L'Italia sta per essere raggiunta da un nucleo di aria fredda che darà vita ad una nuova ondata di temporali, soprattutto al Centro-Sud. A seguire, le temperature subiranno un calo. Mezza Italia dovrà fare i conti con il ritorno di piogge e temporali spesso seguiti da un calo delle temperature (non troppo marcato). Mercoledì il tempo peggiorerà in maniera piuttosto irregolare sul Nord Est con alcuni rovesci o temporali che poi percorreranno gran parte delle regioni adriatiche fino ad arrivare giovedì anche al Sud. Ed è proprio da giovedì' che le temperature cominceranno a diminuire, soprattutto al Centro-Sud adriatico dove i valori oggi sono ancora estivi. Un ulteriore lieve calo termico è previsto anche al Nord, mentre sui versanti ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) L'sta per essere raggiunta da un nucleo di aria fredda che darà vita ad una nuova ondata di, soprattutto al Centro-Sud. A seguire, lesubiranno un calo. Mezzadovrà fare i conti con il ritorno dispesso seguiti da un calo delle(non troppo marcato). Mercoledì il tempo peggiorerà in maniera piuttosto irregolare sul Nord Est con alcuni rovesci oche poi percorreranno gran parte delle regioni adriatiche fino ad arrivare giovedì anche al Sud. Ed è proprio da giovedì' che lecominceranno a diminuire, soprattutto al Centro-Sud adriatico dove i valori oggi sono ancora estivi. Un ulteriore lieve calo termico è previsto anche al Nord, mentre sui versanti ...

