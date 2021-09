Lutto per Nicola Zingaretti, è morto il padre (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – “Ciao papà. Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e grazie. Grazie per le favole di Lancillotto che mi raccontavi. Per gli innumerevoli pomeriggi al cinema, per le tue riflessioni discrete e per l’incredibile numero di libri che girava per casa. Per aver trasmesso a me e a tutta la nostra grande famiglia il valore dell’amore, del rispetto nei confronti degli altri, della gentilezza come qualità insieme al disprezzo per il sopruso e l’arroganza, l’orrore nei confronti delle ingiustizie”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, saluta suo padre, venuto a mancare circa un anno dopo la madre, che era morta nell’ottobre 2020. Lutto, dunque, anche per il fratello di Nicola Zingaretti, l’attore Luca. “Non usavi molte parole, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA – “Ciao papà. Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e grazie. Grazie per le favole di Lancillotto che mi raccontavi. Per gli innumerevoli pomeriggi al cinema, per le tue riflessioni discrete e per l’incredibile numero di libri che girava per casa. Per aver trasmesso a me e a tutta la nostra grande famiglia il valore dell’amore, del rispetto nei confronti degli altri, della gentilezza come qualità insieme al disprezzo per il sopruso e l’arroganza, l’orrore nei confronti delle ingiustizie”. Così il presidente della Regione Lazio,, saluta suo, venuto a mancare circa un anno dopo la madre, che era morta nell’ottobre 2020., dunque, anche per il fratello di, l’attore Luca. “Non usavi molte parole, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lutto per Nicola e Luca Zingaretti: è morto il padre Aquilino #NicolaZingaretti - zazoomblog : Lutto per Enrica Bonaccorti: ” Se n’è andato l’uomo più buono e gentile” - #Lutto #Enrica #Bonaccorti: #andato - positanonews : #Apertura #Condoglianzenecrologilutto #Copertina #Cronaca Vietri sul Mare in lutto per la scomparsa di Luca Noviell… - MatteoRotella : RT @BeaLorenzin: Caro @nzingaretti ti sono vicina in questo momento di lutto per te e la tua famiglia. Ti abbraccio forte. - SimplasticSrl : Lutto nel mondo accademico É scomparso Mauro Aglietto, fino al 2007 professore associato dell’Università di Pisa, n… -