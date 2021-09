Luca Morisi, i due romeni fermati: "Il liquido era droga dello stupro. Ce l'ha data lui" (Di martedì 28 settembre 2021) Verona - Caso Morisi, la parola chiave potrebbe essere Ghb, la droga dello stupro . E la scena da chiarire resta quella del festino, la notte precedente, con altri quattro uomini nel cascinale. Perché ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021) Verona - Caso, la parola chiave potrebbe essere Ghb, la. E la scena da chiarire resta quella del festino, la notte precedente, con altri quattro uomini nel cascinale. Perché ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - FinallyGio459 : RT @Iperbole_: 'Ora so che tutte le durissime prese di posizione di Salvini contro Stefano e la mia famiglia hanno un volto: Luca #Morisi.… - mirellaladini : RT @Libero_official: Caso-#Morisi la #Maglie avanza un sospetto legato alla tempistica delle notizie: 'Scopriamo della perquisizione di met… -