LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: tira la Trek-Segafredo di Nibali (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 La compagine di Nibali detta il ritmo, molto probabilmente per il proprio velocista Matteo Moschetti. 13.17 Difficile che ci saranno attacchi, ma il vantaggio della fuga potrebbe calare a picco. 13.15 Tutto pronto per il GPM che porta a Ragusa: 8,2 chilometri al 4,3%. 13.12 Inizia a scendere il distacco del gruppo, ora siamo attorno ai 5?. 13.09 In testa al gruppo troviamo la Trek-Segafredo. 13.05 Conclusa la seconda ora di gara, ritmo non troppo altissimo, siamo attorno ai 37 km/h di media. 13.02 Si è ritirato Riccardo Stacchiotti della Vini Zabù. 12.59 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.55 Manca sempre meno al GPM di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 La compagine didetta il ritmo, molto probabilmente per il proprio velocista Matteo Moschetti. 13.17 Difficile che ci saranno attacchi, ma il vantaggio della fuga potrebbe calare a picco. 13.15 Tutto pronto per il GPM che porta a Ragusa: 8,2 chilometri al 4,3%. 13.12 Inizia a scendere il distacco del gruppo, ora siamo attorno ai 5?. 13.09 In testa al gruppo troviamo la. 13.05 Conclusa la seconda ora di gara, ritmo non troppo altissimo, siamo attorno ai 37 km/h di media. 13.02 Si è rito Riccardo Stacchiotti della Vini Zabù. 12.59 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.55 Manca sempre meno al GPM di ...

