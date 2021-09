L’auto-narrazione della croce uncinata

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tornare a scrivere una biografia su Adolf Hitler, senza indulgere in considerazioni che non siano quelle che riguardano esclusivamente la sua vita, non è facile. Dinanzi al grande numero di opere che in questi ultimi settanta e più anni è stato letteralmente riversato sul mercato editoriale, il rischio non soloripetitività ma di una sorta di banalizzazione dell’oggetto di ricerca, ricondotto a categorie tanto compiaciute quanto vuote, tali poiché capaci di soddisfare luoghi comuni ma non certo di interpretare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.