Latina, operatore sanitario no vax sospeso dalla ASL: «Non si è vaccinato» (Di martedì 28 settembre 2021) Non si era ancora vaccinato e per questo è stato sospeso dalla Asl di Latina. Il provvedimento, pubblicato sull'albo pretorio online dell'azienda sanitaria, è stato ufficializzato ieri dopo la riunione della commissione istituita per valutare il caso. Al dipendente sospeso, che non è stato possibile ad altre mansioni, non spetterà alcun tipo di retribuzione. su Il Corriere della Città.

