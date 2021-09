La sostenibilità atterra in aeroporto AdR riunisce i protagonisti del settore

Leggi su formiche

(Di martedì 28 settembre 2021) Laè arrivata in, e più precisamente al Terminal 5 di Fiumicino, dove Aeroporti di Roma ha riunito oggi idelper l’evento “AdR the Careport”. Per Marco Troncone, amministratore delegato di AdR, “la lotta al cambiamento climatico non è più un vezzo, ma un fatto concreto”. Si tratta di “una riconciliazione tra trasporti e ambiente”, ha sintetizzato il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma. Una riconciliazione che lo scalo “Leonardo da Vinci” persegue da tempo. Con oltre 54 miliardi di ricchezza generata, negli ultimi dieci anni ha ridotto del 50% il consumo energetico per passeggero, arrivando a recuperare il 98% dei rifiuti prodotti all’interno dello scalo e a darsi come obiettivo l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2030, circa vent’anni prima del target ...