La partnership tra Apple e l'Università Federico II continua: Academy di Napoli fino al 2025 (Di martedì 28 settembre 2021) Apple continua ad investire in Academy Napoli in collaborazione con l'Università Federico II: la formazione accademica fino al 2025 Apple punta su software e servizi per ampliare il proprio business e continua a farlo in Italia e precisamente a Napoli. In questo senso è importante quanto annunciato oggi per l'Italia, ovvero un nuovo importante investimento nella Apple Developer Academy di Napoli. I risultati in termini di profitti sono evidenti, ma lo stesso si può dire per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro. Fondata nel 2016 per preparare migliaia di studenti europei a lavorare nel mondo delle app compatibili con i sistemi ...

