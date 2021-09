La nuova sezione di Netflix dedicata ai videogiochi Android (Di martedì 28 settembre 2021) (Foto: Netflix)Da oggi gli abbonati italiani a Netflix potranno scaricare sui propri dispositivi Android una serie di cinque videogiochi, alcuni dei quali dedicati a serie ospitate sul portale. I cinque titoli sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops e sono sprovvisti di pubblicità e di acquisti in-app. Un ennesimo indizio su quanto Netflix stia puntando all’estensione verso il settore videoludico come parte integrante del pacchetto di intrattenimento. Dopo il recente Eden Unearthed in realtà virtuale e gli ottimi riscontri a seguito di esperimenti interattivi come con Black Mirror: Bandersnatch, in cui gli spettatori non stanno solo a guardare ma prendono le decisioni per conto del protagonista, oppure con il recente Headspace Guide to Sleep, in ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) (Foto:)Da oggi gli abbonati italiani apotranno scaricare sui propri dispositiviuna serie di cinque, alcuni dei quali dedicati a serie ospitate sul portale. I cinque titoli sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops e sono sprovvisti di pubblicità e di acquisti in-app. Un ennesimo indizio su quantostia puntando all’estensione verso il settore videoludico come parte integrante del pacchetto di intrattenimento. Dopo il recente Eden Unearthed in realtà virtuale e gli ottimi riscontri a seguito di esperimenti interattivi come con Black Mirror: Bandersnatch, in cui gli spettatori non stanno solo a guardare ma prendono le decisioni per conto del protagonista, oppure con il recente Headspace Guide to Sleep, in ...

