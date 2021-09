Jorginho incensa la Juve | “Squadra forte e con grande storia | massimo rispetto”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 28 settembre 2021)ntus-Chelsea, un match da scintille, al secolo Jorge Luiz Frello Filho, è indubbiamente una delle innumerevoli e sfolgoranti frecce acuminate di cui dispone il Chelsea nella sua preziosa faretra. Sicché, lantus dovrà ideare un efficace diversivo per eludere gli strali dei Blues se non vorrà capitolare rovinosamente in occasione del big match di Champions League in programma domani alle 21. Intanto, però, il metronomo della Nazionale e della franchigia londinese, ancor prima di scandire il tempo di gioco sul prato dell’Allianz Stadium, ha iniziato a ritmare l’incontro fuori dal campo per mezzo delle sue dichiarazioni rilasciate stamane alla Gazzetta dello Sport. L’italo-brasiliano ha commentato nella seguente maniera la sfida con gli zebrati piemontesi, ponendo esaltanti premesse per una partita all’insegna ...