Incidente in ospedale, 2 operai morti (Di martedì 28 settembre 2021) Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. E' quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, lavoratori di una ditta esterna, ...

