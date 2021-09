"Il viso nero tumefatto". Lory Del Santo picchiata a sangue dal suo ex: costretta a campare nel terrore (Di martedì 28 settembre 2021) "Era violento, mi ha picchiata in più occasioni": Lory Del Santo ha fatto questa confessione choc su un suo ex nel corso dell'intervista concessa a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Avevo pensato di fare delle foto di quando avevo il viso nero, tumefatto, ma non l'ho fatto, avevo paura della vendetta. E' un soggetto che non voglio neanche nominare", ha continuato, provata, la showgirl. Non si sa, quindi, di chi si tratta. La Del Santo, poi, ha parlato anche della tragica morte del figlio, risalente al 2018 quando il ragazzo aveva solo 18 anni. Il giovane aveva sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, patologia che impedisce di provare emozioni. “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) "Era violento, mi hain più occasioni":Delha fatto questa confessione choc su un suo ex nel corso dell'intervista concessa a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. "Avevo pensato di fare delle foto di quando avevo il, ma non l'ho fatto, avevo paura della vendetta. E' un soggetto che non voglio neanche nominare", ha continuato, provata, la showgirl. Non si sa, quindi, di chi si tratta. La Del, poi, ha parlato anche della tragica morte del figlio, risalente al 2018 quando il ragazzo aveva solo 18 anni. Il giovane aveva sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, patologia che impedisce di provare emozioni. “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di ...

