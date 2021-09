Il ritorno di James Bond riunisce sul red carpet Kate Middleton | William | Carlo e Camilla

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 settembre 2021) I membri della famiglia reale partecipano spesso alla prima dei nuovi film di James Bond. E il lancio di No Time To Die alla Royal Albert Hall non ha fatto eccezione. All’evento hanno partecipato ben quattro reali: il principe William con Kate Middleton e il principe Carlo d’Inghilterra con Camilla di Cornovaglia. Di rado le due coppie reali partecipano insieme a eventi pubblici. Ma il ritorno della nuova pellicola di 007, l’ultima interpretata da Daniel Craig, evidentemente meritava un’eccezione. Anche in fatto di outfit: Kate Middleton, che di solito sceglie look molto classici per le sue apparizioni, per l’occasione ha sfoggiato uno scintillante abito dorato degno di una diva di Hollywood.