Il prete suona le campane e lei scende in piazza a bestemmiare. Vicini scandalizzati (Di martedì 28 settembre 2021) Sarà capitato anche a voi di avere il suono delle campane in testa. Soprattutto se vivete in un paesino, dove spesso le ore sono scandite proprio dal classico "din don". Capita anche a Ospedaletti, un piccolo paese dell'imperiese solo che lì c'è un fatto che rende tutto abbastanza paradossale. Quando il parroco suona, una donna che il suono delle campane proprio non lo sopporta più, scende in piazza e bestemmia. Il prete, Don Michele, ha sopportato un po' e poi, sulla spinta delle continue lamentele dei fedeli, ha scritto il lungo articolo sul bollettino intitolato 'Le campane che dovrebbero attirarci a Dio, attirano le bestemmie', accompagnando il testo con il decreto vescovile in cui si riporta la storia delle campane e il regolamento.

