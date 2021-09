Il capo di stato maggiore Milley: "Al-Qaida e Isis potrebbero minacciare gli Usa in un anno" (Di martedì 28 settembre 2021) Al-Qaida o l’Isis potrebbero minacciare gli Usa nel giro di 12-26 mesi dopo il ritiro americano da Kabul: è il monito lanciato al Senato dal capo di stato maggiore congiunto Mark Milley. “Una Al-Qaida riorganizzata o un Isis con aspirazioni ad attaccare gli Usa è una possibilità davvero reale, e tali condizioni, inclusa l’attività in spazi non governati, potrebbero presentarsi nei prossimi 12-36 mesi”, ha messo in guardia dopo aver sostenuto che i talebani erano e rimangono un’organizzazione terroristica e che non hanno ancora rotto i loro legami con Al-Qaida. “Al Qaida è ancora in Afghanistan”, ha chiarito Milley, insieme al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Al-o l’gli Usa nel giro di 12-26 mesi dopo il ritiro americano da Kabul: è il monito lanciato al Senato daldicongiunto Mark. “Una Al-riorganizzata o uncon aspirazioni ad attaccare gli Usa è una possibilità davvero reale, e tali condizioni, inclusa l’attività in spazi non governati,presentarsi nei prossimi 12-36 mesi”, ha messo in guardia dopo aver sostenuto che i talebani erano e rimangono un’organizzazione terroristica e che non hancora rotto i loro legami con Al-. “Alè ancora in Afghanistan”, ha chiarito, insieme al ...

