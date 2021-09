I Paesi dove conviene comprare l'iPhone 13 (e dove no, tipo in Italia) (Di martedì 28 settembre 2021) I nuovi iPhone 13 hanno già battuto i propri predecessori in termini di vendite al lancio. Stando ai report riportati dagli analisti – e non confermati da Apple che non diffonde dati sulle vendite dei propri smartphone – gli ultimi smartphone della Mela avrebbero registrato un volume di richieste superiore a un anno fa, soprattutto grazie all’impulso delle varianti Pro che avrebbero conquistato più utenti rispetto ad un anno fa. Sarà merito delle nuove fotocamere senz’altro, o, più probabile, per la decisione della Mela di mantenere inalterato il listino prezzi oramai fermo da un paio d’anni: per avere iPhone 13 in Italia servono 939 euro, mentre si sale fino a 1.189 euro per portarsi a casa iPhone 13 Pro. Ma, come sempre, il costo effettivo del telefono varia tantissimo da Paese a Paese in virtù del diverso livello di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) I nuovi13 hanno già battuto i propri predecessori in termini di vendite al lancio. Stando ai report riportati dagli analisti – e non confermati da Apple che non diffonde dati sulle vendite dei propri smartphone – gli ultimi smartphone della Mela avrebbero registrato un volume di richieste superiore a un anno fa, soprattutto grazie all’impulso delle varianti Pro che avrebbero conquistato più utenti rispetto ad un anno fa. Sarà merito delle nuove fotocamere senz’altro, o, più probabile, per la decisione della Mela di mantenere inalterato il listino prezzi oramai fermo da un paio d’anni: per avere13 inservono 939 euro, mentre si sale fino a 1.189 euro per portarsi a casa13 Pro. Ma, come sempre, il costo effettivo del telefono varia tantissimo da Paese a Paese in virtù del diverso livello di ...

Advertising

Mov5Stelle : Cento milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 rischiano di finire nella spazzatura. Donare subito queste dosi ai P… - Luca24686644 : @MarcelloBussi Dove? Ho il presentimento che molti Paesi seguiranno l'esempio italiano... - ilfubannato : RT @noitre32: Nei Paesi dove NON c'è il green pass, sono tutti morti? Nei tg non ci fanno più sapere niente, sono preoccupata ???????? - kumbiaerumba : RT @Mariano_Amelio: 'Egitto, Ciad, Marocco, Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia e Senegal' tutti paesi dove c'è guerra poi se ti in… - pbenedetti50 : RT @Fornario: Draghi: il salario minimo non è una priorità per i lavoratori italiani perché c’è già nei 21 paesi europei dove gli italiani… -