I generali smentiscono Biden

(Di martedì 28 settembre 2021) Iamericani hanno testimoniato oggi al Congresso e hanno contraddetto il presidente Joesul ritiro dall’Afghanistan. Il Pentagono aveva consigliato, all’inizio dell’anno, di mantenere qualche migliaio di truppe mentre il presidente, ad agosto, aveva detto che nessuno lo aveva avvertito di non fare il ritiro completo. Il generale Kenneth Frank McKenzie, il capo dello US Central Command, ha detto alla commissione Forze armate che aveva avvisatodi tenere 2.500 soldati in Afghanistan. Ha anche sottolineato che nell’autunno del 2020, quando alla Casa Bianca c’era ancora Donald Trump, era stato ancora più cauto: servivano 4.500 soldati. Il generale Scott Miller, capo delle forze americane in Afghanistan, la settimana scorsa aveva detto, sempre testimoniando sotto giuramento al Congresso, di aver consigliato la Casa ...

