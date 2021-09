Handanovic e l' errore che costa il 2 - 1 dell' Atalanta

(Di martedì 28 settembre 2021) Non è un gran momento per il portiere'Inter Samir. Ecco il suo intervento non impeccabile cheil secondo gol

Advertising

StopIt67125740 : @pisto_gol Handanovic avrebbe dovuto essere un metro più avanti in realtà. In questo modo avrebbe chiuso la porta i… - Radionowhere5 : @PagliariCarlo @FFunesto @totofaz @chiapperfield @FrancescaCphoto @rykyjeypynaz @MTibete Sì raga stiamo parlando di… - EnricoFaustino : @pisto_gol Errore di Skriniar fino a un certo punto Carambola fortunata(tacco sbagliato di Zapata rimpallo su De vr… - piraz1997 : @marco171292 @PierinoSuperTru @_enz29 @pisto_gol Vabbè le colpe di handanovic ci sono ma nello specifico della part… - Matteo25977859 : @Raffaele_NA @EnricoFTW @pisto_gol I gol subiti dall'inter Col verona, assist di handanovic a ilic Con la samp,colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Handanovic errore

Non è un gran momento per il portiere dell'Inter Samir. Ecco il suo intervento non impeccabile che costa il secondo gol dell'AtalantaC'è un problemaall'Inter? "Io tendenzialmente l'ho sempre difeso e farò così anche ... I portieri a turno sbagliano tutti, ci sta l', mi sembra un accanimento esagerato, sicuramente l'...Nel senso che ormai un suo errore te lo aspetti da un momento all’altro e a tal proposito i numeri parlano chiaro: l’Inter subisce pochi tiri e tanti gol, o comunque abbastanza.Ma in un momento così c ...Due eredi, uno per rimpiazzarlo tra i pali e un altro per raccoglierne la fascia. La doppia eredità di Handanovic, dal nuovo portiere al nuovo capitano dell’Inter a partire molto probabilmente della p ...