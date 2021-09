Giovani e sesso | una relazione sempre più complicata I consigli e uno sportello on line

(Di martedì 28 settembre 2021) Sessualità e pandemia sono i due temi cardine dell’edizione 2021 della settimana del benessere sessuale, l’iniziativa annuale organizzata dalla FISS-Federazione Italiana Sessuologia Scientifica per aumentare la consapevolezza su argomenti che ancora oggi sono tabù per molti e che si svolge dal 27 settembre al 2 ottobre. Per l’occasione, Edusex, associazione che promuove l’educazione sessuale olistica nei ragazzi, ha deciso di attivare uno sportello online gratuito, cui potranno rivolgersi quelle che sono fra le principali vittime indirette della pandemia: i giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni. Il Covid-19, infatti, ha esasperato alcune problematiche già presenti in questa generazione e ne ha fatte emergere delle nuove. Quali? Lo abbiamo chiesto proprio a una delle esperte di Edusex, Chiara Nardini, sessuologa clinica, psicologa e psicoterapeuta bioenergetica a Genova e Milano.

Fa_nuilos : RT @unvotoperimma: Ma cosa ci facevano a casa di #Morisi per più d 12 ore i due giovani ventenni rumeni conosciuti online?? C’era anche un… - _iamAm2_ : 'GEMMA VA A CERCARE I GIOVANI PERCHÉ VUOLE FARE SESSO SFRENATO' MA IO MI SENTO MALISSIMO #uominiedonne - silviasan_s : RT @SirLuca94: “Gemma va a cercare i giovani perché lei vuole fare sesso sfrenato”: ?????????? #uominiedonne - fumodasolo : SCELGA ISABELLA PERCHE GEMMA CERCA I GIOVANI VUOLE FARE SESSO SFRENATO STO SVENENDO - SirLuca94 : “Gemma va a cercare i giovani perché lei vuole fare sesso sfrenato”: ?????????? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani sesso

Gazzetta del Sud

Moltedonne hanno paura che i genitori scoprano la gravidanza, che le picchino o le caccino ... Non praticasicuro, anzi afferma che gli uomini sono nati per sposare le donne e divertirsi ...Eran trecento, erane forti/ e sono morti!/ Quel giorno mi scordai di spigolare,/ e dietro a loro mi misi ad ... "tendo sempre a coprire il meno possibile il corpo umano, a prescindere dalREGGIO EMILIA – In questi giorni sono arrivate in redazione diverse segnalazioni di disagi legati al trasporto pubblico a Sesso. Problemi che riguardano le corse per gli studenti verso le scuole. “Ci ...Alle 6,57 di oggi, 28 settembre, la compagna ha partorito al Fatebenefratelli a Roma Emozionato il ragazzo annuncia l’arrivo della cicogna, l’ex velino è zio Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio ...