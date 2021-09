Federico II | 2 anni di cattedra Unesco sull’Educazione alla salute e sostenibilità | Colao illustra i risultati

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 settembre 2021) Domani (mercoledì 29 settembre alle ore 11) nel Centro CongressiII (in via Partenope 36) Annamariadei primi duedi lavoro dellaUnescpII “Educazionee allo sviluppo sostenibile”. “A distanza di duedall’avvio dei lavori dellae con una pandemia che nel frattempo ha colpito tutto il mondo e rallentato numerose iniziative, ci ritroviamo per tracciare un primo bilancio sul network costruito con numerosi partner delle istituzioni, delle imprese e del terzo settore, sui progetti avviati ed i relativi(su tutti “Opera per il contrasto all’obesità” e “Donne per la ...