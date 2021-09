Esplosione in un palazzo, fortissimo boato. Feriti e centinaia di sfollati: “Lanciati dal balcone per salvarci” (Di martedì 28 settembre 2021) Venticinque persone sono rimaste ferite in una potente Esplosione avvenuta in un palazzo della zona residenziale della città. Dalle prime indiscrezioni lanciate dai quotidiani locale, sarebbe esclusa una causa naturale, e a confermare la tesi è stato il portavoce della polizia. “Crediamo sia esploso qualcosa che non è dovuto a cause naturali. Non credo sia stata una fuga di gas a causare l’Esplosione nel palazzo”, ha detto il portavoce Thomas Fuxborg durante una conferenza stampa spiegando anche che per far luce sul caso è stata aperta una inchiesta. Come detto venticinque persone sono rimaste ferite e quattro di queste sono in gravi condizioni. Esplosione in un palazzo di Göteborg (Svezia) I Feriti sono stati trasportati all’ospedale di Göteborg, sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Venticinque persone sono rimaste ferite in una potenteavvenuta in undella zona residenziale della città. Dalle prime indiscrezioni lanciate dai quotidiani locale, sarebbe esclusa una causa naturale, e a confermare la tesi è stato il portavoce della polizia. “Crediamo sia esploso qualcosa che non è dovuto a cause naturali. Non credo sia stata una fuga di gas a causare l’nel”, ha detto il portavoce Thomas Fuxborg durante una conferenza stampa spiegando anche che per far luce sul caso è stata aperta una inchiesta. Come detto venticinque persone sono rimaste ferite e quattro di queste sono in gravi condizioni.in undi Göteborg (Svezia) Isono stati trasportati all’ospedale di Göteborg, sulla ...

