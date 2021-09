De Luca, metto mani addosso a chi sporca piazza a Salerno (Di martedì 28 settembre 2021) "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha "difeso" la piazza da poco ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) "Se trovo qualcuno che butta qualcosa adella Libertà glile". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha "difeso" lada poco ...

Advertising

salernotoday : Piazza della Libertà, l'ira di De Luca: 'Metto le mani addosso a chi la sporca' - Testament73 : Questo è un altro in piena deriva sudamericana, da molto prima di #draghi. De Luca, metto mani addosso a chi sporca… - Luca_Fantuzzi : @2631925 @MagisterZatta @giangoSGV @boni_castellane Mi metto al lavoro... ;-) - Veg_Markuz : @Oldboy_AL @zeni_frantziscu @Luca_Avoledo @SostenCarni @susanbrahms @ANTIVEGAN Se fossimo ininfluenti tu e i il tuo… - CL7_Luca : RT @PandapandemicoX: Non conosco la vicenda per carità non metto bocca. Ma se ripenso a Sophie del trono, mi sembra tutta una farsa. Dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca metto De Luca, metto mani addosso a chi sporca piazza a Salerno "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha "difeso" la piazza da poco inaugurata a Salerno, e già oggetto, nella tarda serata di ieri, di un ...

Alessandro Lucino: il suo nuovo romanzo è 'L'assassino senza volto". Intervista esclusiva dello scrittore a YesLife Personalmente, quando metto il punto di fine a una bozza di un nuovo romanzo, faccio passare ... Mi piacciono molto i film di Luca Guadagnino. Il cast? Giannini lo vedrei nel ruolo di Edward Scott, ...

De Luca, metto mani addosso a chi sporca piazza a Salerno - Cronaca ANSA Nuova Europa De Luca, metto mani addosso a chi sporca piazza a Salerno (ANSA) - SALERNO, 28 SET - "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha "difeso ...

Don Mazzi: «Caro Luca, bene il primo passo ma la strada è ancora lunga» La lettere del presidente di Fondazione Exodus a Luca Morisi travolto dallo scandalo dei festini a base di droga nella villa del veronese: «Il primo passo lo hai fatto, ma sei ancora sul ciglio della ...

"Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà glile mani addosso". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha "difeso" la piazza da poco inaugurata a Salerno, e già oggetto, nella tarda serata di ieri, di un ...Personalmente, quandoil punto di fine a una bozza di un nuovo romanzo, faccio passare ... Mi piacciono molto i film diGuadagnino. Il cast? Giannini lo vedrei nel ruolo di Edward Scott, ...(ANSA) - SALERNO, 28 SET - "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso". Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha "difeso ...La lettere del presidente di Fondazione Exodus a Luca Morisi travolto dallo scandalo dei festini a base di droga nella villa del veronese: «Il primo passo lo hai fatto, ma sei ancora sul ciglio della ...