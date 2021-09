Crouch | «Salah superiore a Luis Suarez e Torres»

(Di martedì 28 settembre 2021) Peter, ex attaccante di Liverpool e Tottenham, ha commentato le prestazioni di Mohamedcon i Reds Peter, ex attaccante di Liverpool e Tottenham, ha commentato le prestazioni di Mohamedcon i Reds. Le sue dichiarazioni al Daily Mail. «è un fenomeno, tuttavia si ha la sensazione che non venga apprezzato a sufficienza. Forse perché i numeri sbalorditivi che produce ogni stagione sono diventati la norma, ma se lo si confronta conrisulta che questi ultimi due siano più apprezzati dai tifosi e visti come qualcosa di speciale, anche seha qualcosa in più di loro. Credo che questo sia dovuto al fatto chegioca in una squadra ricca di stelle a differenza degli altri due, ...

Commenta per primo Peter, ex punta dei Reds, in un'intervista rilasciata al Daily Mirror si è detto ottimista circa il rinnovo di Mohammed. Sull'egiziano, in scadenza il 30 Giugno 2023, sembra essere vivo l'...Peterha fatto un confronto tra Messi e Ronaldo. E svela un aneddoto riguardo il ritorno dell'ex Juve allo United Ronaldo, Messi e. Di loro ha parlato Peternella sua rubrica al Daily Mail. "Ho fatto una scommessa con un amico, tifoso del Manchester United: Mohamedsegnerà più gol di Cristiano Ronaldo in questa ...Peter Crouch, ex attaccante di Liverpool e Tottenham, ha commentato le prestazioni di Mohamed Salah con i Reds Peter Crouch, ex attaccante di Liverpool e Tottenham, ha commentato le prestazioni di Moh ...L'ex centravanti del Liverpool, Peter Crouch, ha parlato dell'importanza che ha Mohamed Salah per i Reds, i quali, a suo dire, devono cercare il prima possibile di rinnovargli il contratto ...