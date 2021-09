Covid scuola. Smart working per gli Ata. E i docenti fragili possono andare in DaD? (Di martedì 28 settembre 2021) ... che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale , che prevede l'estensione della sorveglianza ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ... Leggi su tecnicadellascuola (Di martedì 28 settembre 2021) ... che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale , che prevede l'estensione della sorveglianza ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadella.it/le - notizie - del - ...

Advertising

Adnkronos : #Covid e scuola, l’allarme di Gimbe: 'Italia ha puntato solo su #vaccini'. - StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - TecnicaScuola : Covid scuola. Smart working per gli Ata. E i docenti fragili possono andare in DaD? -- - ilmilanesenews : Ecco le linee guida covid per la scuola emanate da Regione Lombardia #ilmilanese #scuola #covid19 #lombardia - Miti_Vigliero : Scuola e Covid, in Liguria sono 57 le classi in quarantena. L’Asl 3 spinge per lo screening con tamponi volontari… -