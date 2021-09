Covid oggi Vda, 10 contagi e zero morti: bollettino 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. zero, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza sale a 12.120. I positivi attuali sono 68 di cui 65 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cinque in più rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.578. I casi testati da inizio epidemia sono 85.835, i tamponi fino ad oggi effettuati 186.498, i decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 10 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 28, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza sale a 12.120. I positivi attuali sono 68 di cui 65 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cinque in più rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.578. I casi testati da inizio epidemia sono 85.835, i tamponi fino adeffettuati 186.498, i decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza adsono 474. L'articolo proviene da Italia Sera.

