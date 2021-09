(Di martedì 28 settembre 2021) "Come sindaco diio oggi voterei Michetti, non c'è dubbio su questo, anche perché mi sento legato alla coalizione di centroe abbiamo fatto una scelta insieme. Suforse si...

Advertising

Massimi47715989 : Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare - Ultima Ora - ANSA - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare. Ma oggi voterei Michetti, abbiamo fatto scelta insieme #ANS… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare: (ANSA) - GENOVA, 28 SET - 'Come sinda… - ansa_liguria : Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare - AnsaRomaLazio : Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare. Ma oggi voterei Michetti, abbiamo fatto scelta insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Toti

Agenzia ANSA

Lo ha detto il governatore ligure e cofondatore di Coraggio Italia Giovannia 'L'aria che tira' su La7. "Abbracciare una candidatura che non era nostra - ha concluso - , ma poteva essere una ......suggerito come data il prossimo 9 ottobre' spiegano i consiglieriGiorgia Ferrari, Alberto Poggio, Silvano Nervi, Matteo Pennino e Nicolo' Lovanio. 'Inoltre, visto che il presidente...Tutto questo per vaccinare 1815 persone presso il Comune di loro residenza – dal 21 giugno ... commenta il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Come accaduto anche in ...Il grande murale che cambierà il volto di uno degli edifici storici di Castelfranco, la facciata dell’ex Cinema Lux ...