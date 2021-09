Canada, minatori intrappolati a 1200 metri di profondità: è corsa contro il tempo (Di martedì 28 settembre 2021) Si trovano tra i 900 e i 1.220 metri sotto il livello d'ingresso da più di 24 ore: è corsa contro il tempo, in Canada, per mettere in salvo i 39 minatori intrappolati miniera di Totten Mine a ovest di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Si trovano tra i 900 e i 1.220sotto il livello d'ingresso da più di 24 ore: èil, in, per mettere in salvo i 39miniera di Totten Mine a ovest di ...

