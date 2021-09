Canada, 39 lavoratori intrappolati in una miniera: in corso il recupero di salvataggio (Di martedì 28 settembre 2021) Trentanove lavoratori sono intrappolati da più di 24 ore in una miniera nel Canada orientale, a Sudbury, in Ontario, in seguito a un incidente che ha interrotto l’accesso all’uscita principale. Secondo quanto reso noto dalla società proprietaria della miniera, la brasiliana Vale, nessuno dei minatori è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto domenica pomeriggio. “Le squadre di soccorso hanno raggiunto i minatori e stanno iniziando a spostarli tramite un sistema di scale di uscita secondario“, si legge in una nota, in cui si precisa che i lavoratori hanno avuto cibo e acqua. “Nessuno era a bordo del sistema di trasporto principale quando si è verificato l’incidente”, ha detto a Radio Canada la portavoce della compagnia, Danica Pagnutti, la quale ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Trentanovesonoda più di 24 ore in unanelorientale, a Sudbury, in Ontario, in seguito a un incidente che ha interrotto l’accesso all’uscita principale. Secondo quanto reso noto dalla società proprietaria della, la brasiliana Vale, nessuno dei minatori è rimasto ferito nell’incidente, avvenuto domenica pomeriggio. “Le squadre di sochanno raggiunto i minatori e stanno iniziando a spostarli tramite un sistema di scale di uscita secondario“, si legge in una nota, in cui si precisa che ihanno avuto cibo e acqua. “Nessuno era a bordo del sistema di trasporto principale quando si è verificato l’incidente”, ha detto a Radiola portavoce della compagnia, Danica Pagnutti, la quale ha ...

