Braccio di ferro senza fine: la Superlega tra nuovi equilibri e un vecchio problema (Di martedì 28 settembre 2021) Ribaltamenti continui tra UEFA e società promotrici: la Superlega non muore ma resta il nodo meritocratico. Leggi su 90min (Di martedì 28 settembre 2021) Ribaltamenti continui tra UEFA e società promotrici: lanon muore ma resta il nodo meritocratico.

Braccio di ferro senza fine: la Superlega tra nuovi equilibri e un vecchio problema La pandemia da Covid-19 in sé, correlata al mondo del calcio, non ha generato dal niente un problema ma ha accelerato una crisi di sistema i cui semi non risultano certo questione di stretta attualità ...

