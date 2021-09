Bambino trovato morto in una cascina a Castelleone, i compagni di squadra: “Ciao piccolo guerriero” (Di martedì 28 settembre 2021) Bambino trovato morto in una cascina a Castelleone, i compagni di squadra. Tragedia a Castelleone, in provincia di Cremona. Un Bambino di 10 anni è stato trovato morto all’interno di una cascina. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo da parte dei carabinieri, anche se non vi sarebbero inchieste aperte: sul corpo del ragazzino non sono infatti stati trovati segni che lascino pensare a una morte violenta per mano di terzi. Nella mattinata di oggi si sono tenuti i funerali del bimbo. la squadra di calcio in cui militava lo ha salutato: “Ciao piccolo guerriero”. Si sono tenuti questa mattina in un paesino in provincia di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 28 settembre 2021)in una, idi. Tragedia a, in provincia di Cremona. Undi 10 anni è statoall’interno di una. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo da parte dei carabinieri, anche se non vi sarebbero inchieste aperte: sul corpo del ragazzino non sono infatti stati trovati segni che lascino pensare a una morte violenta per mano di terzi. Nella mattinata di oggi si sono tenuti i funerali del bimbo. ladi calcio in cui militava lo ha salutato: “”. Si sono tenuti questa mattina in un paesino in provincia di ...

Advertising

lostinmacity : Soprattutto chi mi segue su ig sa quanto io sia raccooned cioè posto tipo un procione al giorno è il mio simbolo e… - infoitinterno : Bambino trovato morto in una cascina a Castelleone, i compagni di squadra: “Ciao piccolo guerriero” - infoitsport : Parolo e la vittoria della Lazio: 'Sarri è un bambino felice: ha trovato l'ambiente ideale' - paolo_r_2012 : RT @Today_it: Bimbo di 10 anni trovato morto in una cascina: 'Addio piccolo guerriero' - Today_it : Bimbo di 10 anni trovato morto in una cascina: 'Addio piccolo guerriero' -