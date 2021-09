Advertising

fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dello scorso anno. Chi sale e chi scende? E… - zazoomblog : Ascolti TV: i debutti della stagione 2021-2022 confrontati con quelli dell’anno precedente - #Ascolti #debutti… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dello scorso anno. Ecco chi sale e chi scen… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tre anni dopo, #LIspettoreColiandro fa ancora la sua figura. Tutti i debutti confrontati con l'ultima s… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti a confronto. #IBastardiDiPizzofalcone torna dopo 3 anni dall'ultima stagione. Anche nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

L'HuffPost

Ma le emozioni più forti sono probabilmente arrivate grazie ai grandiche hanno costellato ... abbinati agli straordinariraccolti di recente da Dynamite non fanno che avvalorare questa ...Tra incontri al cardiopalma, il ritorno sul ring dopo sette anni di CM Punk eshock, su tutti quelli di Adam Cole e Bryan Danielson , All Out si è rivelato un PPV ...e proprio boom di: ...Ilary Blasi in tv con il suo nuovo programma, Pier Silvio Berlusconi infuriato: parte la querela per un accordo mancato?AEW Dynamite ha battuto RAW per quanto riguarda gli ascolti nella fascia d'età 18-49 per la seconda settimana di fila.