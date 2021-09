All’Italia serve un sistema elettorale liberale (Di martedì 28 settembre 2021) Con due articoli su Linkiesta, Marco Taradash ha riaperto il dibattito sul sistema elettorale italiano sostenendo, da storico militante del maggioritario, che contro il bipopulismo serve la proporzionale. Proposta ripresa anche da Stefano Folli su La Repubblica e rilanciata da Peppino Calderisi su Il Foglio. La riflessione di Taradash è provocatoria per chi come me ha sempre preferito un sistema maggioritario, ma molto interessante e ricca di spunti. È del tutto evidente, infatti, che l’ondata di populismo che ha pervaso gran parte delle democrazie occidentali ha creato problemi anche al sistema uninominale secco a un turno americano: la vittoria di Trump è lì a dimostrarlo, nonostante la successiva elezione di Biden. Ma rimaniamo All’Italia dove il bipopulismo, per usare il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Con due articoli su Linkiesta, Marco Taradash ha riaperto il dibattito sulitaliano sostenendo, da storico militante del maggioritario, che contro il bipopulismola proporzionale. Proposta ripresa anche da Stefano Folli su La Repubblica e rilanciata da Peppino Calderisi su Il Foglio. La riflessione di Taradash è provocatoria per chi come me ha sempre preferito unmaggioritario, ma molto interessante e ricca di spunti. È del tutto evidente, infatti, che l’ondata di populismo che ha pervaso gran parte delle democrazie occidentali ha creato problemi anche aluninominale secco a un turno americano: la vittoria di Trump è lì a dimostrarlo, nonostante la successiva elezione di Biden. Ma rimaniamodove il bipopulismo, per usare il ...

Advertising

AssuntaPetrucc1 : @HuffPostItalia All'Italia serve un vera informazione e non servi del potere. E' chiaro? - HuffPostItalia : All’Italia serve un sistema elettorale liberale - RickLion78 : @MiuccioPrado @PetrazzuoloF Non è una questione di giorgetti. Dipende da come si colloca sulle questioni e i proble… - FraSellers : RT @AndreaVenanzoni: Serve una legge per far fronte all'emergenza statue in Italia - meobirba : RT @gabrillasarti2: Due anni di massacro all'economia con lockdown e restrizioni, miliardi di tasse non incassate, bonus , ristori e vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Italia serve All’Italia serve un sistema elettorale liberale L'HuffPost