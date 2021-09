Wall Street apre la settimana contrastata

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Apertura diper la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,28%, scambiando a 4.443 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,16%); come pure, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,5%). Energia (+2,74%), finanziario (+1,19%) e materiali (+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti informatica (-1,28%), telecomunicazioni (-0,58%) e beni di consumo secondari (-0,50%). Al top tra i giganti di, Goldman Sachs (+2,36%), Chevron (+2,29%), Boeing (+2,09%) e JP Morgan (+1,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -1,84%. Calo ...